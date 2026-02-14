«Чертик» против «балды»: какая мормышка добудет рыбу даже в глухозимье

«Чертик» против «балды»: какая мормышка добудет рыбу даже в глухозимье

Февраль — самый капризный месяц для рыбака. Но даже в глухозимье можно вернуться с уловом, если в вашем арсенале есть безнасадочные мормышки. Эти приманки не требуют насадки мотыля или опарыша, зато способны имитировать движения живых рачков и личинок, на которые рыба реагирует инстинктивно.

Что такое безнасадочные мормышки

Безнасадочные мормышки — это особый класс зимних приманок, работающих исключительно за счет правильной игры и визуальной привлекательности. В отличие от обычных мормышек, им не нужна наживка — вместо нее крючки украшают яркими бисеринками, кембриками или ворсинками. На такие приманки в феврале клюют окунь, плотва, лещ, подлещик и даже карась. Главное — правильно подобрать технику проводки и найти активную рыбу.

«Балда» — донный провокатор

Мормышка «балда» состоит из вытянутого грузила с двумя свободно висящими крючками по бокам. Ее главное преимущество — способность поднимать облачко мути при ударе о дно, что привлекает даже пассивную рыбу. Секреты ловли на безнасадочные мормышки типа «балда» просты: опустите приманку на грунт, резко поднимите на 15–20 см и дайте свободно упасть. Эта снасть отлично работает по первому льду и в глухозимье, особенно по окуню. При выборе обращайте внимание на вес грузила (под глубину водоема) и подвижность крючков — они должны свободно играть при движении.

«Чертик» против «балды»: какая мормышка добудет рыбу даже в глухозимье Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Чертик» — универсальный хищник

«Чертик» — это вертикальная мормышка каплевидной или вытянутой формы с впаянным тройником, украшенным цветными бусинками. Секреты ловли на безнасадочные мормышки «чертик» кроются в высокочастотной игре с паузами — именно на остановке часто случаются поклевки. Для леща выбирайте удлиненные модели с расширением сверху, для окуня и плотвы — компактные округлые. Цвет тела особой роли не играет, а вот бисер лучше брать желтый, белый или розовый. Используйте «чертика» во второй половине дня, когда прикормка перестает работать — именно тогда «балда» и «чертик» показывают максимальную эффективность.

Главный совет: в феврале берите с собой несколько настроенных удочек с разными мормышками и экспериментируйте с проводкой — активная рыба обязательно отзовется.

Ранее мы рассказывали, как поймать плотву или леща зимой.