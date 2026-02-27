Что посмотреть в Геленджике: гид по достопримечательностям и развлечениям

Геленджик — один из самых живописных и популярных курортов черноморского побережья России. Город уютно расположился в природной бухте у подножия Маркотхского хребта, в Краснодарском крае, и каждый год принимает сотни тысяч туристов, которые едут сюда за морем, горным воздухом, экскурсиями и по-настоящему насыщенным отдыхом.

Почему Геленджик стоит посетить

Геленджик — это не просто пляжный курорт. Здесь мягкий средиземноморский климат, чистая вода, горы с видом на море и богатая инфраструктура для туризма. На выбор — пляжи с мелкой галькой, активные развлечения, природные маршруты и насыщенная культурная жизнь, и это далеко не все достопримечательности Геленджика.

Отдых в Геленджике в 2026 году, как и прежде, привлекает путешественников самого разного возраста: молодые пары приезжают за романтикой и дайвингом, семьи — ради безопасного детского отдыха, а любители природы — в поисках дольменов, водопадов и горных троп.

Главное преимущество Геленджика перед другими черноморскими курортами — сочетание в одном месте сразу нескольких форматов отдыха: море и горы, история и природа, тихие прогулки и активный туризм. Здесь можно провести от одного дня до нескольких недель — и каждый раз открывать для себя что-то новое.

Что посмотреть в Геленджике: главные достопримечательности и окрестности Фото: Shutterstock/FOTODOM

Набережная Геленджика: сердце курорта

Среди всех достопримечательностей Геленджика набережная занимает особое место — и не потому, что так принято говорить, а потому что это правда. Она официально вошла в Книгу рекордов Гиннесса: от Толстого мыса до Тонкого тянется около 12 км берегового променада, а вместе с прилегающими поселками эта цифра вырастает до 14 км и более. Только пешеходная зона — почти 9 км: столько не найти ни на одном другом курорте черноморского побережья.

Набережная Геленджика делится на три участка: центральный, северный и южный. Каждый из них по-своему хорош: широкие мощеные дорожки, живые изгороди и клумбы, скамейки под пицундскими соснами, площадки для детей и занятий спортом. Белые перила вдоль воды и старомодные круглые фонари давно стали символом этого города — их узнают на любой фотографии.

Отдельная гордость — фонтаны. Главный из них стоит на Лермонтовской площади: поющий фонтан работает с подсветкой и воспроизводит 20 музыкальных композиций. По вечерам летом здесь собираются сотни зрителей — светомузыкальные шоу на воде не оставляют равнодушными ни детей, ни взрослых.

В северной части набережной Геленджика играет цветной музыкальный фонтан — струи меняют форму под классику и джаз. Вдоль всего маршрута расставлены скульптуры: «Белая невесточка», «Ассоль и Алые паруса», «Кот ученый», памятник туристу — найдется повод остановиться у каждой и сфотографироваться.

Здесь же прокат велосипедов и самокатов, морские прогулки на катерах и яхтах, кафе с открытыми верандами над водой. С наступлением темноты набережная преображается: голубая подсветка у воды, теплый свет над террасами, LED-инсталляции в форме волн. Набережная и сафари-парк Геленджика — две точки, с которых принято начинать знакомство с этим городом.

Тигрица в вольере сафари-парка в Геленджике Фото: Михаил Мордасов /РИА Новости

Сафари-парк и канатная дорога: отдых с детьми

Сафари-парк — единственный на черноморском побережье реабилитационный центр для редких диких животных. Белые медведи, тигры и львы содержатся здесь в условиях, близких к природным. Куда сходить в Геленджике с детьми — этот вопрос решается сам собой: сафари-парк одинаково впечатляет и малышей, и взрослых, потому что это не зоопарк, а живая история сохранения видов.

Попасть в верхнюю часть парка можно только по канатной дороге длиной 1600 метров — самой протяженной на всем черноморском побережье. Открытые кабинки, 20 минут подъема, горы и море перед глазами. В рамках программы «Ночное сафари» (19:00–21:00) огни ночного Геленджика, рассыпанные по склонам, превращают обычную поездку в незабываемое зрелище.

Для тех, кто хочет сравнить варианты: в парке «Олимп» работает отдельная канатная дорога длиной 1150 м, которая поднимает на высоту 520 метров над уровнем моря. Там на вершине — смотровая площадка, зоопарк, колесо обозрения в горах и экстрим-развлечения (троллейный спуск над пропастью, внедорожные туры). Поездка в «Олимпе» стоит дешевле, зато маршрут сафари-парка длиннее и виды еще масштабнее.

Окрестности: дольмены, водопады, скала Парус

Что посмотреть в Геленджике и окрестностях за пределами города — вопрос, на который у курорта найдется немало достойных ответов. Самый популярный маршрут ведет в долину реки Жане, всего в 17 км от города, в сторону села Возрождение. Окрестности Геленджика объединяют в одном месте водопады и дольмены: здесь каскадные водопады соседствуют с древними каменными постройками бронзового века, ради которых туристы специально едут на черноморское побережье.

Окрестности Геленджика, с водопадами и дольменами — маршрут несложный, но требует удобной обуви. Добраться до реки Жане можно:

на рейсовом автобусе (маршруты № 106, 107, 109, 112, 117/1) с геленджикского автовокзала (ул. Садовая, 36) — около 50 минут в пути;

на автомобиле по трассе М4 «Дон» до села Возрождение, затем свернуть на вторую дорогу слева и проехать еще 2,5 км.

Верующие во время традиционного праздничного купания в Крещенский сочельник в водопадах реки Жане у города Геленджика в Краснодарском крае Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости

На территории долины — две группы дольменов, разделенные несколькими сотнями метров пешеходной тропы, водопады и курганные насыпи бронзового века. Особенно красиво здесь весной, когда воды в речке больше и зелень только просыпается. Маршрут понравится всем: историкам и мистикам, любителям природы и семьям с детьми школьного возраста.

В окрестностях Геленджика есть еще один объект, мимо которого сложно проехать, — скала Парус у села Прасковеевка, в 17 км от города. Вертикальный пласт песчаника высотой 30 м и толщиной чуть больше метра стоит перпендикулярно берегу — точь-в-точь как парус в открытом море. Природа постаралась так, что многие принимают скалу за рукотворное сооружение.

Добраться сюда можно на машине, с экскурсионной группой или на катере — с воды вид особенно впечатляющий. Рядом — тихий галечный пляж с чистой водой и прокатом катамаранов. Даже в разгар сезона здесь не бывает той толчеи, что на городских пляжах.

Экскурсии по Геленджику и окрестностям включают и другие природные маршруты: Гебиусские водопады на реке Тешебс с 20-метровым «Пастью дьявола» и Гуамское ущелье с захватывающими панорамами. Все это превращает Геленджик из пляжного курорта в настоящий центр активного туризма.

Музеи и развлечения: океанариум, старый парк, аквапарки

Достопримечательности Геленджика не ограничиваются природой. Тем, кто хочет сменить обстановку или укрыться от жары, город предлагает несколько достойных вариантов. Мы расскажем, что посмотреть в Геленджике и окрестностях за пределами пляжа.

Океанариум «Океан Парк» (ул. Херсонская, 2) работает ежедневно с 9:00 до 21:00. Билет стоит от 800 руб. для взрослых и от 450 руб. для детей — в цену включена фотосессия с рептилиями. Внутри — подсвеченные аквариумы с морскими обитателями, коралловые рифы и небольшой контактный зоопарк с кроликами и обезьянками.

«Старый парк» (ул. Черноморская, 55) — место, где античные колонны соседствуют с готическими башнями, а ренессансные фонтаны — со средневековыми мостиками. Копии архитектурных шедевров разных эпох собраны на компактной территории: неожиданно глубокое впечатление и для детей, и для взрослых.

Аквапарк «Золотая бухта» — крупнейший на черноморском побережье России, с 17 бассейнами, волновым эффектом и отдельным детским водным городком. Куда сходить в Геленджике с детьми в жаркий полдень — этот вопрос здесь закрывается сразу и надолго.

Старый парк в поселке Кабардинка Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Здесь 17 бассейнов разной глубины с искусственными волнами, гейзерами и гидромассажем, свыше 2000 шезлонгов, а для детей — водный городок в форме средневековой крепости или пиратского корабля. Куда сходить в Геленджике с детьми в жаркий день — ответ очевиден.

Маршруты для самостоятельных поездок и экскурсии

Для пары или небольшой компании

День 1 — город:

утро: прогулка по набережной Геленджика от Толстого мыса до Тонкого, фото у скульптур и у маяка;

день: посещение «Старого парка» (ул. Черноморская, 55), затем — океанариума (ул. Херсонская, 2);

вечер: поющий фонтан на Лермонтовской площади, прогулка вдоль набережной при вечерней подсветке.

День 2 — природа:

утро: поездка на реку Жане (автобус № 106 с ул. Садовой, 36), прогулка к водопадам и дольменам;

после обеда: возвращение в город, морская прогулка к скале Парус на катере (отправление с набережной).

Для семьи с детьми

День 1:

утро: набережная с детскими площадками, катание на велосипедах или самокатах;

день: сафари-парк — канатная дорога (1600 м), животные, прогулки по территории;

вечер: поющий фонтан и светомузыкальное шоу.

День 2:

утро: аквапарк «Золотая бухта» — горки, волны, детский водный городок;

день: долина реки Жане с гидом — организованный тур или автобус с набережной;

вечер: прогулка вдоль набережной Геленджика и ужин с видом на бухту.

Отдыхающие на набережной в Геленджике Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Готовые экскурсии по набережной и сафари-парку Геленджика с разными маршрутами легко найти прямо на самой набережной — у любого экскурсионного киоска.

Самые популярные направления: долина речки Жане, скала Парус, Гебиусские водопады и обзорные туры по горным дорогам Маркотхского хребта.

Совет напоследок

Отдых в Геленджике в 2026 году предлагает редкое сочетание: море и горы, история и природа, комфортная инфраструктура и дикие тропы в двух шагах от города. Что посмотреть в Геленджике и окрестностях — этот вопрос не закрыть и за неделю. Приезжайте — и убедитесь в этом сами.

