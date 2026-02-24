Стало известно, кто может стать новым хозяином Додобони

Несколько потенциальных владельцев выразили желание забрать собаку Додобоню из челябинского приюта «Того», в их число входит Московский зоопарк, сообщила РИА Новости руководитель учреждения Елена Кнапская. Сейчас животное находится в вольере внутри теплой будки.

Желающие забрать есть, но отдавать ее кому-то рано. Директор московского зоопарка звонил, хотели забрать. Но пока рано кому-то отдавать, — рассказала собеседница.

Сотрудники приюта, по ее словам, стараются лишний раз не тревожить новую подопечную. Это необходимо для того, чтобы животное смогло адаптироваться к незнакомым условиям. В учреждении надеются на скорое привыкание собаки к людям и появление доверия к персоналу.

Ранее основатель сети «Додо Пицца» Федор Овчинников выступил в защиту управляющей челябинским заведением, которая уволила курьера. Причиной стала забота сотрудника о бездомной собаке. Овчинников заявил, что девушка подверглась настоящей травле в интернете.

До этого стало известно, что курьер Михаил лишился работы после того, как укрыл животное пледом с логотипом компании. Инцидент произошел в мороз, и мужчина хотел защитить собаку от холода. Позже она получила от пользователей Сети кличку Додобоня. Сам Михаил утверждает, что его уволили по статье за порчу имущества.