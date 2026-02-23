В Челябинске курьера «Додо Пиццы» уволили за помощь собаке в мороз

В одном из кафе сети «Додо Пицца», расположенном в Челябинске, курьер проявил доброту к бездомной собаке и в результате потерял работу, передает Telegram-канал SHOT. Сотрудник по имени Михаил укрыл животное пледом с логотипом компании, чтобы оно не пострадало от холода.

На протяжении полутора лет собака по кличке Додобоня регулярно приходила к пиццерии, где ее подкармливали работники. По информации канала, новая управляющая, 32-летняя Юлия, предупредила, что уволит любого, кто продолжит проявлять заботу о животном.

Михаила уволили по статье «Порча имущества», когда камера засняла, как он укрывал четвероногого. Руководство же заявило, что его уволили за частые опоздания, однако Михаил подчеркнул, что до этого его работа нареканий не вызывала.

Как пишет SHOT, тот случай спровоцировал волну недовольства среди клиентов. Клиенты по всей стране массово отменяют заказы в «Додо Пицца», требуя наказать виновных и внести компанию в список недобросовестных заведений общественного питания. Сейчас сотрудники избегают контактов с Додобоней из-за риска потерять работу, а волонтеры пытаются найти ей новое место жительства.

Ранее в США младшего аналитика инвестиционно-банковской компании Centerview Partners уволили после того, как позволили ей спать по девять часов в день. Девушка обратилась к руководству с просьбой о предоставлении возможности для полноценного отдыха, и первоначально ее просьбу удовлетворили. Однако спустя три недели сотрудницу уволили, объяснив это тем, что ключевое требование к должности — постоянная доступность и нахождение на связи.