Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 14:55

В Челябинске курьера «Додо Пиццы» уволили за помощь собаке в мороз

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В одном из кафе сети «Додо Пицца», расположенном в Челябинске, курьер проявил доброту к бездомной собаке и в результате потерял работу, передает Telegram-канал SHOT. Сотрудник по имени Михаил укрыл животное пледом с логотипом компании, чтобы оно не пострадало от холода.

На протяжении полутора лет собака по кличке Додобоня регулярно приходила к пиццерии, где ее подкармливали работники. По информации канала, новая управляющая, 32-летняя Юлия, предупредила, что уволит любого, кто продолжит проявлять заботу о животном.

Михаила уволили по статье «Порча имущества», когда камера засняла, как он укрывал четвероногого. Руководство же заявило, что его уволили за частые опоздания, однако Михаил подчеркнул, что до этого его работа нареканий не вызывала.

Как пишет SHOT, тот случай спровоцировал волну недовольства среди клиентов. Клиенты по всей стране массово отменяют заказы в «Додо Пицца», требуя наказать виновных и внести компанию в список недобросовестных заведений общественного питания. Сейчас сотрудники избегают контактов с Додобоней из-за риска потерять работу, а волонтеры пытаются найти ей новое место жительства.

Ранее в США младшего аналитика инвестиционно-банковской компании Centerview Partners уволили после того, как позволили ей спать по девять часов в день. Девушка обратилась к руководству с просьбой о предоставлении возможности для полноценного отдыха, и первоначально ее просьбу удовлетворили. Однако спустя три недели сотрудницу уволили, объяснив это тем, что ключевое требование к должности — постоянная доступность и нахождение на связи.

Челябинск
кафе
курьеры
животные
помощь
увольнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Начальники колоний, судьи и прокурор оказались под санкциями ЕС
В Сочи мощная волна разбила окна ресторана и смыла посетителей
Резкое похудение, рождение дочки, отказ от Голливуда: как живет Софья Зайка
Дворник раскрыл подробности спасения ребенка, выпавшего из окна
В Крыму объяснили страх Зеленского перед 23 Февраля
Глава МИД Китая пристыдил европейских коллег на сессии ООН
«Шантажирует»: военэксперт о словах Зеленского про контрактную армию
Члены коллегии МО возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Евросоюз принял новое решение о санкциях против России
Самолет из Владивостока с 74 пассажирами совершил экстренную посадку
В Челябинске курьера «Додо Пиццы» уволили за помощь собаке в мороз
Мощный пожар вспыхнул в Подмосковье
Медведев возложил цветы у Могилы Неизвестного Солдата
Гладков сообщил о кощунственном ракетном ударе ВСУ по Белгороду
Погибшая в Анапе блогерша предсказала свою смерть в день рождения
«Навязанное силой»: правительству Франции выразили вотум недоверия
Медведев напомнил Киеву о судьбе Гитлера и Муссолини
Гуменник сфотографировался с главным соперником на закрытии Олимпиады
SHAMAN выпустил новую песню в День защитника Отечества
Филиппов захотел использовать серебряную медаль не по назначению
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.