19 февраля 2026 в 16:07

Девушка лишилась работы из-за просьбы о девяти часах сна

FT: компания в США уволила сотрудницу после разрешения ей спать девять часов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Соединенных Штатах младшего аналитика инвестиционно-банковской компании Centerview Partners Кэтрин Шибер уволили после того, как ей разрешили спать по девять часов в день. Она обратилась к руководству с просьбой разрешить ей сон. Первоначально ее просьбу удовлетворили, однако спустя три недели сотрудницу уволили. Свое решение наниматель объяснил тем, что ключевое требование к должности — постоянная доступность и нахождение на связи.

В 21 год у девушки врачи диагностировали депрессию, повышенный уровень тревожности и психическое расстройство. Причиной этому послужил хронический недосып. Тогда она попросила не беспокоить ее в промежутке от полуночи до девяти часов утра. Все остальное время она добросовестно исполняла свои обязанности. Трудилась сотрудница без выходных. Руководство пошло ей навстречу, но вскоре последовало увольнение.

После этого девушка обратилась с иском в суд. По ее словам, потеря работы нанесла серьезный удар по ее карьере в сфере инвестиционного банкинга. В настоящий момент она намерена добиться компенсации за утраченный за несколько лет заработок. Кроме того, она требует возместить моральный вред, причиненный эмоциональным стрессом. В ходе судебных слушаний представители компании заявили, что для всех младших аналитиков действует непредсказуемый график. Они подчеркнули, что работники обязаны быть на связи круглосуточно.

Ранее учительница из Великобритании лишилась работы после того, как стало известно о ее участии в съемках откровенного видео. 62-летняя Линди Корстон создавала контент на протяжении двух лет — с января 2023-го по январь 2025-го. Помимо этого, в 2024 году Корстон начала подрабатывать моделью.

