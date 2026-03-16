16 марта 2026 в 17:44

«Аэрофлоту» разрешили «забрать» крупнейшего поставщика питания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин разрешил авиакомпании «Аэрофлот» нарастить долю в крупнейшем поставщике питания для пассажиров «Аэромар». Согласно тексту распоряжения, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов, речь идет о приобретении 4900 обыкновенных акций.

Разрешить совершение публичным акционерным обществом «Аэрофлот — российские авиалинии» сделки по приобретению 4900 обыкновенных акций акционерного общества «Аэромар», — говорится в документе.

Отмечается, что 49-процентной долей в Aeromar долгие годы владела LSG Group Lufthansa. Оставшийся 51-процентный пакет акций принадлежит «Аэрофлоту».

В сентябре 2025 года гендиректор компании Сергей Александровский заявил, что перевозчик получил согласование об одобрении сделки по приобретению 49% Aeromar. По его словам, после разрешения Путина «Аэрофлот» увеличит свою долю до 100%.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» проведет перекомпоновку салонов на 29 самолетах Boeing 737-800 и Airbus A320ceo. В результате 22 из 37 самолетов Boeing, рассчитанных на перевозку 20 пассажиров в бизнесе и 138 — в экономе, получат салон на 162 места (12 — бизнес, 150 — эконом).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве женщины футболиста
Россиянин заложил бомбу для ворующего газеты соседа
Умер один из старейших актеров МХАТа Голиков: причины смерти, последние дни
Суд частично снял с Лерчек запрет на интернет
«Дураков в правительстве нет»: на Алтае нашли метод «деалкоголизации» людей
Врачи спасли мальчика с вилкой в щеке
США приняли неожиданное решение по нефтяным танкерам в Ормузском проливе
Одна переписка стала причиной внутреннего расследования в бундестаге
В Госдуме раскрыли истинное отношение крымчан к воссоединению с Россией
Названы дальнейшие шаги Трампа по Украине после отказа НАТО помогать США
Трамп получил еще один отказ в помощи по Ирану
Сбой зафиксировали на одной из веток столичного метро
«Всегда будем помнить»: футболист проиграл борьбу онкологии в 20 лет
«Кажется, это злая шутка». Что известно об убитой футболистом москвичке
МИД России объяснил, что США и Израиль натворили на Ближнем Востоке
Звезда «Гостьи из будущего» Аринина умерла в одиночестве: что известно
В Ливане раскрыли число жертв израильских ударов
«Дом.ру» объяснил ограничения домашнего интернета
Двух тюменцев жестко наказали за нападение на врача
Женщину с двумя детьми нашли закопанными в лесу: что известно, кто убийца
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
