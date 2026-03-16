«Аэрофлоту» разрешили «забрать» крупнейшего поставщика питания

Президент России Владимир Путин разрешил авиакомпании «Аэрофлот» нарастить долю в крупнейшем поставщике питания для пассажиров «Аэромар». Согласно тексту распоряжения, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов, речь идет о приобретении 4900 обыкновенных акций.

Разрешить совершение публичным акционерным обществом «Аэрофлот — российские авиалинии» сделки по приобретению 4900 обыкновенных акций акционерного общества «Аэромар», — говорится в документе.

Отмечается, что 49-процентной долей в Aeromar долгие годы владела LSG Group Lufthansa. Оставшийся 51-процентный пакет акций принадлежит «Аэрофлоту».

В сентябре 2025 года гендиректор компании Сергей Александровский заявил, что перевозчик получил согласование об одобрении сделки по приобретению 49% Aeromar. По его словам, после разрешения Путина «Аэрофлот» увеличит свою долю до 100%.

