29 апреля 2026 в 11:30

В Казахстане ликвидировали один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ

Финмониторинг Казахстана ликвидировал криптообменник RAKS Exchange

В Казахстане ликвидировали один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ — RAKS Exchange, передает Агентство по финансовому мониторингу. Он специализировался на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы.

Установлено, что через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил 224 млн долларов США, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, в стране заморозили активы криптосервиса на общую сумму свыше 9,7 млн USDT. На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств — 3,2 млн USDT.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор сохраняет осторожную позицию в отношении криптовалют и считает их высокорискованным активом. По ее словам, инвесторы должны учитывать возможность потери вложений.

Также специалист по кибербезопасности Павел Мизинов заявил, что злоумышленники, представляясь курьерами или сотрудниками маркетплейсов, осуществляют фишинг с целью получения у жертв кодов, содержащихся в СМС-сообщениях. Он подчеркнул, что официальные представители онлайн-платформ не запрашивают подобные данные.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

