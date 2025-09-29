Киберэксперт дал советы, как уберечься от мошенников под видом курьеров Киберэксперт Мизинов: распознать мошенника можно по просьбе сообщить код из СМС

Мошенники под видом курьеров или сотрудников маркетплейсов выманивают у жертв коды из СМС, заявил «Радио 1» эксперт по кибербезопасности Павел Мизинов. Он напомнил, что настоящие представители онлайн-платформ никогда не запрашивают такую информацию.

Как только разговор заходит о том, что нужно что-то подтвердить через СМС, нужно сосредоточиться, потому что, вероятно, на той стороне сидит мошенник, — предупредил Мизинов.

В такой ситуации он предложил положить трубку, чтобы сохранить свои нервы и деньги. Эксперт уточнил, что настоящие курьеры или сотрудники маркетплейсов могут уточнить лишь номер заказа или точный адрес.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что мошенники стали чаще обманывать россиян, выдавая себя за курьеров маркетплейсов. Он раскрыл ключевые признаки мошенничества, такие как звонок с неизвестного или скрытого номера, давление и спешка, а также запросы паролей и данных карты.