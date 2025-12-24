Раскрыта новая схема мошенничества через популярные маркетплейсы МВД предупредило о мошенничестве на маркетплейсах под видом партнерских программ

Аферисты разработали новую схему мошенничества с использованием популярных маркетплейсов, заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Там отметили, что злоумышленники, маскируясь под участников партнерских программ, заманивают граждан обещаниями легкого заработка.

Злоумышленники представляются участниками «партнерских программ» маркетплейсов и предлагают легкий заработок за привлечение клиентов. Потенциальной жертве объясняют, что схема якобы легальна: нужно оформить покупку дорогостоящей электроники в рассрочку («в сплит») на свое имя, а вознаграждение будет выплачено после заказа, — говорится в сообщении.

По словам специалистов, детали схемы могут варьироваться. В одних случаях злоумышленники обещают перевести первый взнос, в других — делают небольшой реальный платеж, чтобы усыпить бдительность жертвы и завоевать доверие.

Затем злоумышленники убеждают жертву выбрать конкретный товар, оформить на него рассрочку и указать адрес доставки, который принадлежит им. После подтверждения заказа связь с «работодателем» обрывается. Аферисты получают товар, а ответственность за выплату остается на обманутом человеке.

Ранее стало известно, что мошенники стали внедрять схему обмана с явкой в военкомат якобы для оцифровки личных данных. В итоге аферисты похищают данные и СНИЛС под предлогом оформления пропуска на территорию режимного объекта.