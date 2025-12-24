Мошенники начали похищать данные под предлогом допуска в военкомат

Мошенники стали внедрять схему обмана с явкой в военкомат якобы для оцифровки личных данных, следует из материалов МВД РФ. По данным ведомства, в итоге аферисты похищают данные и СНИЛС под предлогом оформления пропуска на территорию режимного объекта, передает ТАСС.

Они убеждают жертву, что военкомат является режимным объектом, поэтому для прохода нужны либо повестка, либо пропуск. В то же время якобы работник военкомата утверждает, что повестку выслать пока возможности нет, а для оформления пропуска нужны личные данные.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы лишилась долгожданной поездки на Кавказ, став жертвой интернет-мошенников. Женщина хотела отметить день рождения в путешествии по Дагестану и приобрела в соцсетях пятидневный тур. Однако путевки на самом деле не существовало.

До этого Следственный комитет РФ завершил расследование дела о телефонном мошенничестве в отношении 21 участника организованной преступной группы. Как отметила представитель ведомства Светлана Петренко, речь идет об ущербе на сумму более 100 млн рублей. Фигуранты представлялись сотрудниками операторов мобильной связи, Центробанка РФ, «Госуслуг» и других ведомств. Они вводили в заблуждение пенсионеров и предлагали отдать средства курьеру для якобы зачисления на «безопасный счет».