Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 06:36

Мошенники начали похищать данные под предлогом допуска в военкомат

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мошенники стали внедрять схему обмана с явкой в военкомат якобы для оцифровки личных данных, следует из материалов МВД РФ. По данным ведомства, в итоге аферисты похищают данные и СНИЛС под предлогом оформления пропуска на территорию режимного объекта, передает ТАСС.

Они убеждают жертву, что военкомат является режимным объектом, поэтому для прохода нужны либо повестка, либо пропуск. В то же время якобы работник военкомата утверждает, что повестку выслать пока возможности нет, а для оформления пропуска нужны личные данные.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы лишилась долгожданной поездки на Кавказ, став жертвой интернет-мошенников. Женщина хотела отметить день рождения в путешествии по Дагестану и приобрела в соцсетях пятидневный тур. Однако путевки на самом деле не существовало.

До этого Следственный комитет РФ завершил расследование дела о телефонном мошенничестве в отношении 21 участника организованной преступной группы. Как отметила представитель ведомства Светлана Петренко, речь идет об ущербе на сумму более 100 млн рублей. Фигуранты представлялись сотрудниками операторов мобильной связи, Центробанка РФ, «Госуслуг» и других ведомств. Они вводили в заблуждение пенсионеров и предлагали отдать средства курьеру для якобы зачисления на «безопасный счет».

мошенники
аферисты
пропуска
военкоматы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы процедуры, которые нужно пройти после новогодних праздников
Россиянам ответили, есть ли послабления у «закона о тишине» для новостроек
В икре пяти известных торговых марок обнаружили кишечную палочку
«Ты никуда не выйдешь»: пленный раскрыл, как ВСУ охраняют дезертиров
Депутат предложил действенный способ защитить россиян от оккультизма
Три страны Евросоюза отказались финансировать Украину
Мошенники начали похищать данные под предлогом допуска в военкомат
Россиянам рассказали, как не опьянеть за новогодним столом
В московской клинике рассказали об ЭКО со спермой Павла Дурова
Быстрая и вкусная выпечка к чаю: песочный пирог с вареньем
Ореховое наслаждение: готовим хрустящие тарталетки «Зимний орех»
Раскрыто, какой штраф грозит за брошенные остатки салюта на улице
Освобождение Андреевки и продвижение армии: успехи ВС РФ к утру 24 декабря
Психолог объяснила, как подготовить ребенка к пополнению в семье
Верховный суд признал нарушения прав Лурье в споре с Долиной
К чему снится сырое мясо: тайный смысл сна для мужчин и женщин
Минское «Динамо» разгромило московское с огромным счетом
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 декабря
Еще один беспилотник ликвидирован в небе над Москвой
Опубликовано видео с места крушения самолета с главой Генштаба Ливии
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.