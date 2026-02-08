Аферисты начали обманывать россиян через установку домофонов

В России появилась новая схема мошенничества, направленная на владельцев и жильцов многоквартирных домов. Аферисты под предлогом установки современной пропускной системы пытаются получить персональные данные граждан, сообщает РИА Новости.

Злоумышленники активно действуют в чатах жильцов, представляясь сотрудниками компаний, занимающихся модернизацией домофонов и систем контроля доступа. Они сообщают, что в доме будет установлена новая пропускная система, причем совершенно бесплатно.

Однако жителям дома необходимо заранее предоставить личные данные, номер квартиры и количество требуемых пропусков, — указано в сообщении.

Подобные сообщения могут выглядеть максимально правдоподобно и вызывать доверие. Однако эксперты предупреждают, что ни одна легитимная организация не запрашивает конфиденциальную информацию граждан через общие чаты в мессенджерах без официального уведомления и подтверждающих документов.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обзванивать россиян с предложением получить подарок на день рождения. Во время звонка они не называют имя дарителя, а затем запрашивают у жертвы «код посылки» под предлогом проверки, получая таким способом доступ к личным данным.