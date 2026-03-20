20 марта 2026 в 18:45

Капитан Arctic Metagaz раскрыл подробности спасения моряков

Капитан Зеленский: спасение моряков с Arctic Metagaz прошло на высшем уровне

Береговая охрана Ливии
Спасательная операция по эвакуации моряков с российского газовоза Arctic Metagaz в Средиземном море прошла на самом высоком уровне, заявил капитан судна Андрей Зеленский. По его словам, которые передает РИА Новости, операция была организована спасательными службами Мальты, Ливии и, в первую очередь, России. На борту принявшего их судна моряки чувствовали себя хорошо.

Все было на высоком профессиональном уровне. <...> В первую очередь мы позвонили домой, — рассказал капитан.

Ранее команда российского танкера «Арктик Метагаз», подвергшегося нападению украинских беспилотных летательных аппаратов, во главе с капитаном Андреем Зеленским возвратилась в Мурманск. Сегодня, 20 марта, у моряков в Центре управления регионом была назначена встреча с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Ранее по заявлению представителя итальянской службы гражданской обороны Пьерфранческо Демилито, сделанному на пресс-конференции, российский танкер Arctic Metagaz вышел из-под контроля и дрейфует в направлении ливийского побережья. Как уточнил чиновник, под воздействием океанических течений судно смещается в южном направлении.

