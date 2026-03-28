Российские моряки устроили охоту на автономный подводный аппарат ВСУ

Министерство обороны России сообщило об уничтожении безэкипажного катера и автономного подводного аппарата Вооруженных сил Украины. В ведомстве уточнили, что уничтожение данных объектов произошло в ходе выполнения задач силами Черноморского флота.

До этого на Сумском направлении мобильная группа радиоэлектронной борьбы российской группировки войск «Север» оказала помощь двум мирным жителям, пострадавшим в результате атаки украинского беспилотника на их автомобиль. Машину поразил дрон-камикадзе. Мужчина получил осколочные ранения, и без своевременной помощи военнослужащих он мог умереть от кровопотери.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об ударе Вооруженных сил Украины по территории Спас-Деменского муниципального округа. Средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры нет.