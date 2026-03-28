28 марта 2026 в 10:23

Российские бойцы спасли мирных жителей от украинского «ждуна»

Бойцы ВС России спасли гражданских после удара дрона ВСУ по машине под Сумами

Боевая работа подразделений радиоэлектронной борьбы Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Мобильная группа РЭБ российской группировки войск «Север» помогла двум мирным жителям, пострадавшим от удара украинского БПЛА по их машине на Сумском направлении, заявил РИА Новости командир отряда с позывным Пуля. По его словам, по автомобилю ударил «ждун», то есть дрон-камикадзе, установленный в засаде.

По гражданской машине ударил дрон-ждун ВСУ. Мы оказали первую помощь и на машине отправили пожилого человека и девушку в ближайший медицинский пункт, — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что мужчина получил осколочные ранения, и если бы бойцы ВС РФ не помогли ему, то он мог скончаться от потери крови. Девушка получила легкую контузию. После этой атаки военнослужащие еще три-четыре раза отразили налет вражеских беспилотников.

Ранее сообщалось, что ВСУ 19 раз ударили артиллерией по отселенным районам Курской области за минувшие сутки. Как уточнил глава региона Александр Хинштейн, 12 раз на территорию Курщины были сброшены взрывные устройства. Всего сбито 40 беспилотников.

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

