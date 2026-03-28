Курская область пережила 19 артобстрелов ВСУ за сутки

ВСУ 19 раз применили артиллерию по отселенным районам Курской области за минувшие сутки, заявил в своем Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн. По его словам, 12 раз на территорию Курщины были сброшены взрывные устройства, сбито 40 беспилотников.

В период с 09:00 мск 27 марта до 07:00 мск 28 марта сбито 40 вражеских беспилотников различного типа. 19 раз враг применил артиллерию по отселенным районам, — подчеркнул губернатор.

В результате атак повреждены три автомобиля в Рыльске, один — в селе Дурово. В селе Михайловка посечены фасад жилого дома и забор, выбито окно. Кроме того, в селе Сальное Хомутовского района повреждена крыша дома и остекление. Обошлось без жертв и пострадавших, резюмировал Хинштейн.

Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь над Брянской областью сбили 53 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, запущенных со стороны Украины. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

До этого силы ПВО отразили массированную атаку дронов на Ярославскую область, уничтожив более 30 вражеских БПЛА. Однако есть жертвы: погиб ребенок, его родители госпитализированы в тяжелом состоянии. Малыш во время атаки находился в одном из частных жилых домов.