Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 08:22

Средства ПВО не дали ВСУ устроить кошмар в российском приграничье

Губернатор Богомаз: средства ПВО сбили над Брянской областью 53 БПЛА

Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

За прошедшую ночь над Брянской областью сбили 53 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, запущенных со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работают оперативные службы.

Прошедшей ночью над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно — огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 53 вражеских БПЛА самолетного типа, — проинформировал руководитель региона.

Ранее губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории Спас-Деменского муниципального округа в Калужской области. Средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, жертв и разрушений объектов инфраструктуры нет.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков до этого заявлял, что в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находился мужчина. Для обследования пострадавшего направили в городскую больницу Белгорода. В результате удара машина загорелась.

ПВО
СВО
Брянская область
дроны
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.