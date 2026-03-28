Ребенок погиб во время атаки ВСУ на жилой дом под Ярославлем Евраев: атака ВСУ на частный дом под Ярославлем привела к гибели ребенка

Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов в Ярославской области, уничтожив более 30 вражеских дронов. Однако, по предварительным данным, есть жертвы: погиб ребенок, его родители госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил губернатор области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Погиб ребенок, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района. Его родители в тяжелом состоянии госпитализированы. Пострадала и жительница соседнего дома, — говорится в публикации.

Повреждены несколько жилых домов и торговый объект. Власти пообещали оказать всю необходимую помощь и выплатить компенсации. На территории региона сохраняется угроза, местных жителей просят не подходить к обломкам дронов и звонить по номеру 112.

Ранее Telegram-канал SHOT проинформировал о взрывах в Самарской области. В беседе с каналом местные жители сообщили о работе средств противовоздушной обороны в Чапаевске и Новокуйбышевске. Минобороны РФ данные новости пока не комментировало.