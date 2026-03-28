Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 06:05

SHOT: мощные взрывы раздались в нескольких городах одного из регионов РФ

SHOT: мощные взрывы прогремели в Чапаевске и Новокуйбышевске Самарской области

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал SHOT проинформировал о взрывах в Самарской области. Очевидцы сообщили каналу о работе средств противовоздушной обороны в Чапаевске и Новокуйбышевске. Минобороны РФ данные новости пока не комментировало.

Губернатор Вячеслав Федорищев через свои социальные сети оповестил об объявлении ракетной опасности. Также введен режим «Ковер», закрывший воздушное пространство.

По версии SHOT, около получаса назад были слышны взрывы в разных частях городов. Канал уточнил, что перед этим над регионом раздавался громкий гул.

Ракетная опасность объявлена также в Пензенской, Оренбургской областях и Удмуртии. Кроме того, временные ограничения на работу аэропортов введены в 13 воздушных гаванях России. Официальной информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что средства ПВО и РЭБ уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов над территорией Ленинградской области. В MAX губернатор региона Александр Дрозденко подтвердил, что первая информация об отражении атаки появилась в 04:50 по московскому времени. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

взрывы
Самарская область
ПВО
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы уступим вам место»: Рубио поспорил с Каллас о ситуации на Украине
Выступление в Кремле, привилегии в армии, СВО: как живет рэпер Macan
Ребенок погиб во время атаки ВСУ на жилой дом под Ярославлем
ВСУ создают «иллюзию присутствия» в Сумской области
SHOT: мощные взрывы раздались в нескольких городах одного из регионов РФ
Развод, слухи о романе с Богатыревым, «Кухня»: где сейчас Подкаминская
Россиянам дали совет, как сэкономить на покупке авиабилетов
Болезни и смерти вызвали скандал в одном из элитных полков ВСУ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 марта
Никто из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» не согласился с приговором
«России только на руку»: Канаде грозит раскол, как он ударит по НАТО и ЕС
В Минздраве озвучили среднюю продолжительность жизни в России
Над Ленобластью отразили очередную атаку дронов ВСУ
Стало известно о продвижении дела сестер Хачатурян об убийстве отца
Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно
Трамп начал сыпать угрозами в сторону НАТО
Уход из «Уральских пельменей», 30 лет брака: как сейчас живет Андрей Рожков
Все нормально — денег нет: как Украина развалится за два месяца
Очевидцы сообщили о падении БПЛА рядом с многоэтажкой в Ярославле
Россиянам разъяснили, законно ли требовать деньги за примерку платья
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.