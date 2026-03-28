SHOT: мощные взрывы раздались в нескольких городах одного из регионов РФ

SHOT: мощные взрывы раздались в нескольких городах одного из регионов РФ SHOT: мощные взрывы прогремели в Чапаевске и Новокуйбышевске Самарской области

Telegram-канал SHOT проинформировал о взрывах в Самарской области. Очевидцы сообщили каналу о работе средств противовоздушной обороны в Чапаевске и Новокуйбышевске. Минобороны РФ данные новости пока не комментировало.

Губернатор Вячеслав Федорищев через свои социальные сети оповестил об объявлении ракетной опасности. Также введен режим «Ковер», закрывший воздушное пространство.

По версии SHOT, около получаса назад были слышны взрывы в разных частях городов. Канал уточнил, что перед этим над регионом раздавался громкий гул.

Ракетная опасность объявлена также в Пензенской, Оренбургской областях и Удмуртии. Кроме того, временные ограничения на работу аэропортов введены в 13 воздушных гаванях России. Официальной информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что средства ПВО и РЭБ уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов над территорией Ленинградской области. В MAX губернатор региона Александр Дрозденко подтвердил, что первая информация об отражении атаки появилась в 04:50 по московскому времени. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.