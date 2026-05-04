15 членов экипажа судна MV Touska вернулись в Иран

15 членов экипажа иранского контейнеровоза MV Touska, который ранее был захвачен США, успешно вернулись в Иран, передает агентство IRNA. Моряки пересекли границу со стороны Пакистана через контрольно-пропускной пункт в провинции Систан и Белуджистан.

Пакистанское внешнеполитическое ведомство подтвердило эвакуацию 22 человек с борта судна на свою территорию для их дальнейшей репатриации. Передача оставшейся части экипажа официальным властям Ирана запланирована на ближайший вторник. Возвращение специалистов стало возможным благодаря координации действий между дипломатическими службами соседних государств.

Ранее агентство Fars сообщило, что иранские военные нанесли ракетный удар по американскому патрульному катеру, который предпринял попытку пройти через Ормузский пролив. По информации источника, судно проигнорировало предупреждения иранских сил.

Позже журналист Axios Барак Равид на своей странице в соцсети X опроверг сообщение иранской стороны, сославшись на высокопоставленного американского чиновника. Он утверждает, что ракетной атаки не было.