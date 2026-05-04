04 мая 2026 в 15:18

Юрист рассказала, как не нарваться на краденый телефон при покупке

При покупке телефона с рук стоит проверить, не находится ли он в черном списке, заявила NEWS.ru корпоративный юрист Юлия Бондаренко. По ее словам, полицейские могут изъять устройство, но по закону покупатель считается добросовестным, пока не доказано обратное.

Купили телефон с рук, а он оказался краденым? Приобретать таким способом технику дешевле, но риск нарваться на неприятности есть всегда. Если полицейские изъяли телефон, не паникуйте — по закону вы считаетесь добросовестным покупателем, пока не доказано обратное. Что грозит в таком случае? Ничего. Уголовная ответственность наступает, только если вы знали, что телефон ворованный. Доказывать это — задача полиции. Если вы купили устройство на маркетплейсе, взяли чек или расписку — вы в безопасности. Чтобы проверить технику перед покупкой, запросите у продавца IMEI-код телефона. Пробить его можно через бесплатные сервисы. Краденые устройства часто вносят в черные списки, — сказала Бондаренко.

Она добавила, что для возврата денег необходимо сохранять переписку, скриншоты объявления и данные о доставке. По ее словам, в отношении продавца можно подать иск о расторжении договора.

Как доказать, что вы не вор, если приобрели краденое устройство? Сохраняйте переписку с продавцом, скриншоты объявления, чек об оплате. Если покупали через приложения с доставкой, в системе остается вся информация о сделке. Чем больше документов, тем легче доказать свою добросовестность. Как вернуть деньги с продавца? Если его нашли, подайте иск о возврате денег. Закон на вашей стороне: продажа краденого — основание для расторжения договора. Если продавец не найден — деньги вернуть не с кого, — заключила Бондаренко.

Ранее юрист Арина Мурашкина заявила, что человеку за оплату покупки в магазине чужой картой может грозить лишение свободы. По ее словам, это возможно в том случае, если будет доказан факт кражи или мошенничества.

