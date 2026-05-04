Подростки украли технику со стройки на 100 тыс. рублей и сдали ее в ломбард В Краснодаре двух подростков задержали за кражу шуруповертов и дрелей со стройки

В Краснодаре двое подростков, подрабатывавших разнорабочими на строительном объекте на улице Обрывной, украли инструменты на сумму более 100 тыс. рублей и отнесли их в ломбард, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России. Заявление в полицию написал прораб. Из подсобного помещения пропало более 40 единиц инструментов.

Уточняется, что сотрудники угрозыска оперативно установили личности подозреваемых. Ими оказались 16-летний подросток, ранее уже привлекавшийся за кражу, и его 17-летний приятель. Старший отказался от показаний, младший же признал вину.

Правоохранители выяснили, что молодые люди продали часть похищенного в ломбард. Оставшиеся инструменты были изъяты и возвращены законному владельцу. В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчину приговорили к году и четырем месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за кражу техники из местного магазина. Общая сумма ущерба превысила 15 тыс. рублей.