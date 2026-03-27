Стало известно, какую альтернативу кредитам все чаще используют россияне

Медиапроект Mash Money в новом исследовании выяснил, что россияне все чаще обращаются к ломбардам в качестве альтернативы кредитам. Эксперты отрасли отметили, что ежегодно такие финансовые организации заключают от 2 млн до 2,3 млн договоров займа. Общий портфель рынка достигает около 350 млрд рублей.

Согласно исследованию, ломбарды все чаще позволяют клиентам получать крупные суммы быстро и без проверок. Участники рынка прогнозируют, что объем этого сегмента может достичь 1 трлн рублей. Сегодня ломбарды вышли далеко за рамки бытовых займов: помимо ювелирных украшений, в залог принимают дорогие часы и даже автомобили премиум-класса. В таких случаях сумма может составлять десятки миллионов рублей, а время получения — не более часа.

Состоятельные клиенты, включая публичных персон, играют в этом сегменте ключевую роль. Сделки с их участием часто проводятся через посредников — они ведут переговоры, гарантируют конфиденциальность и ускоряют процедуру оценки. Эксперты обращают внимание на то, что границы между ломбардами и традиционными кредитными организациями все больше стираются. Подобные схемы в ряде случаев позволяют обходить стандартные банковские проверки.

Ранее сообщалось, что Национальное объединение ломбардов (НОЛ) выразило готовность принимать в залог цифровые валюты. Такое решение, по мнению сотрудников союза, значительно расширит возможности заемщиков.