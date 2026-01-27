Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 06:54

Российские ломбарды могут начать принимать в залог цифровые валюты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Национальное объединение ломбардов (НОЛ) выразило готовность принимать в залог цифровые валюты, сообщили «Известия». В материале говорится, что такое решение, по мнению сотрудников союза, значительно расширит возможности заемщиков.

Использование цифровых валют и активов в качестве залога существенно расширит возможности заемщиков, особенно в условиях роста их популярности, и будет способствовать повышению финансовой доступности, — указали в НОЛ.

Там объяснили, что клиент может приносить офлайн-носитель с цифровыми валютами, внутриигровыми валютами и цифровыми предметами коллекционирования. Но для такого нововведения нужно подготовить все необходимые правила, отметили в НОЛ.

Ранее депутат Госдумы Николай Шульгинов заявил, что запрет майнинга криптовалют, введенный с начала 2025 года в некоторых российских регионах, оказался малоэффективным. По его словам, данная мера позволила высвободить лишь 400 МВт энергомощностей.

До этого стало известно, что в Госдуме собираются разработать законодательную базу для регулирования криптовалют, в частности определят правила их создания и майнинга. Депутат ГД Анатолий Аксаков отметил, что парламентарии обозначат оборот криптовалют и запрет на их использование внутри страны в качестве платежного средства. Он добавил, что соответствующий законопроект в первом чтении могут рассмотреть в ближайшем месяце, законодательную базу полностью разработают до 1 июля 2026 года.

ломбарды
деньги
валюты
крипта
