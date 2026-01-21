Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 11:47

В Госдуме признали, что запрет криптомайнинга оказался неэффективным

Депутат Шульгинов: запрет майнинга криптовалют не оказал значимого эффекта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Запрет майнинга криптовалют, введенный с начала 2025 года в некоторых российских регионах, оказался малоэффективным, признал председатель комитета Государственной думы по энергетике Николай Шульгинов. По его словам, которые приводит РИА Новости, данная мера позволила высвободить лишь 400 МВт энергомощностей.

Введенный с начала 2025 года в нескольких регионах страны запрет майнинга не привел к какому-либо значимому эффекту: это позволило высвободить всего лишь около 400 МВт мощности, — заявил парламентарий.

Ранее неизвестный инвестор совершил крупную трансакцию на сумму около $85 млн (более 6,6 млрд рублей). Владелец криптовалютного кошелька впервые с ноября 2012 года переместил все свои активы, которые составляли порядка 909 биткоинов.

Тем временем курс биткоина преодолел важный психологический уровень. Впервые с 17 ноября 2025 года стоимость первой криптовалюты поднялась выше $95 тыс. (7,4 млн рублей). В момент пика роста актив торговался на отметке $95,7 тыс., демонстрируя рост на 4,8% за сутки.

