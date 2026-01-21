В Госдуме признали, что запрет криптомайнинга оказался неэффективным Депутат Шульгинов: запрет майнинга криптовалют не оказал значимого эффекта

Запрет майнинга криптовалют, введенный с начала 2025 года в некоторых российских регионах, оказался малоэффективным, признал председатель комитета Государственной думы по энергетике Николай Шульгинов. По его словам, которые приводит РИА Новости, данная мера позволила высвободить лишь 400 МВт энергомощностей.

Ранее неизвестный инвестор совершил крупную трансакцию на сумму около $85 млн (более 6,6 млрд рублей). Владелец криптовалютного кошелька впервые с ноября 2012 года переместил все свои активы, которые составляли порядка 909 биткоинов.

Тем временем курс биткоина преодолел важный психологический уровень. Впервые с 17 ноября 2025 года стоимость первой криптовалюты поднялась выше $95 тыс. (7,4 млн рублей). В момент пика роста актив торговался на отметке $95,7 тыс., демонстрируя рост на 4,8% за сутки.