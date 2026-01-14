Стоимость биткоина подскочила до показателя прошлой осени Стоимость биткоина во время торгов поднялась выше $95 тыс. впервые с 17 ноября

Курс биткоина в ходе торговых сессий на ведущих площадках преодолел важный психологический уровень. Впервые с 17 ноября 2025 года стоимость первой криптовалюты поднялась выше $95 тыс. (7,4 млн рублей), свидетельствуют данные площадки Binance.

В момент пика роста, около 01:11 по московскому времени, актив торговался на отметке $95,7 тыс., демонстрируя рост на 4,8% за сутки. Спустя десять минут, к 01:21 мск, динамика немного замедлилась, и биткоин корректировался до уровня $95,4 тыс., сохраняя прирост более чем на 4,5%.

Криптовалюта возобновила движение к ключевым ценовым рубежам после более чем полутора месяцев консолидации на более низких уровнях. Пробитие отметки может стать важным сигналом для рынка.

Ранее сообщалось, что стоимость одного биткоина к 2050 году может составить $2,9 млн (226 млн рублей). По информации компании VanEck, прогноз может быть воплощен в жизнь, в случае если криптовалюта захватит 10% мировой торговли. Драйвером для биткоина может выступить рост денежной массы и обесценивание нацвалют. В отчете компании сообщается, что стоимость криптовалюты в случае реализации различных сценариев может достигнуть от $130 тыс. (1 млн рублей) до $53,4 млн (4 млрд рублей).