07 февраля 2026 в 11:21

Криптобиржа по ошибке раздала пользователям биткоинов на миллиарды рублей

Биржа Bithumb в Южной Корее по ошибке перечислила клиентам 620 тыс. биткоинов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb по ошибке перечислила 240 участникам промоакции 620 тыс. биткоинов, сообщает агентство Yonhap. По его информации, в среднем один пользователь получил около 2,49 тыс. биткоинов, что эквивалентно 244 млрд вон (12,7 млрд рублей).

После выявления ошибки биржа временно приостановила все операции. В компании подчеркнули, что немедленно вернули 618 212 биткоинов, а также дополнительно возместили 93% из 1788 биткоинов, которые интернет-пользователи успели продать. Не удалось вернуть всего 125 биткоинов.

Инцидент произошел из-за того, что сотрудник Bithumb по ошибке указал единицу выплаты BTC вместо корейской воны при начислении вознаграждения участникам промоакции, — уточнил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что курс биткоина впервые за долгое время рухнул ниже $80 тыс. (более 6 млн рублей) и зафиксировался на отметке около $79 тыс. (6 млн рублей). Таких низких значений курс достигал в апреле 2025 года, тогда он был ниже $77 тыс. (5,9 млн рублей).

До этого неизвестный инвестор совершил крупную трансакцию на сумму около $85 млн (более 6,6 млрд рублей). Владелец криптовалютного кошелька впервые с ноября 2012 года переместил все свои активы, которые составляли порядка 909 биткоинов.

биткоины
Южная Корея
криптобиржи
деньги
