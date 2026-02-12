Минфин оценил ежедневный оборот криптовалют в России в 50 млрд рублей

Объем операций с криптовалютами в России составляет около 50 млрд рублей в день, заявил на конференции Alfa Talk «ЦФА: новая архитектура рынка» заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. По его словам, в эту сферу вовлечены миллионы граждан, совокупные показатели достигают триллионов рублей, сообщает ТАСС.

Объемы использования «крипты» в стране только выросли. Мы всегда говорили, что в этой деятельности задействованы миллионы граждан, это триллионы рублей. <…> Порядка 50 млрд рублей в день — это оборот крипты в нашей стране, — сказал Чебесков.

Ранее депутат ГД Анатолий Аксаков заявил, что в Госдуме разработают законодательную базу для регулирования криптовалют, в частности определят правила их создания и майнинга. Кроме того, парламентарии обозначат оборот криптовалют и запрет на их использование внутри страны в качестве платежного средства.

До этого депутат Госдумы Николай Шульгинов заявил, что запрет майнинга криптовалют, введенный с начала 2025 года в некоторых российских регионах, оказался малоэффективным. По его словам, данная мера позволила высвободить лишь 400 МВт энергомощностей.