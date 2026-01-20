Неизвестный «биткоин-кит» стал богаче на $85 млн спустя годы бездействия Lookonchain: неизвестный перевел биткоины на $85 млн после 13 лет бездействия

Неизвестный инвестор совершил крупную трансакцию на сумму около $85 млн (более 6,6 млрд рублей), сообщил портал Lookonchain. Как пишут авторы, владелец криптовалютного кошелька впервые с ноября 2012 года переместил все свои активы, которые составляли порядка 909 биткоинов.

Как отметили специалисты, «биткоин-кит» начал покупать криптовалюту, когда ее стоимость не превышала $7 (544,32 рубля) за единицу. Основная часть активов была приобретена в период с декабря 2012-го по апрель 2013 года. В то время рыночная цена биткоина колебалась в диапазоне от $12 до $130 (933,12 — 10 108,8 рубля), что в тысячи раз ниже нынешних показателей.

Трансакция была проведена в ночь на 20 января, когда все активы были отправлены на новый адрес. Личность владельца средств и мотивы такого решения остаются нераскрытыми.

Ранее сообщалось, что курс биткоина в ходе торговых сессий на ведущих площадках преодолел важный психологический уровень. Впервые с 17 ноября 2025 года стоимость первой криптовалюты поднялась выше $95 тыс. (7,4 млн рублей).