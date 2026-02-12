Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 12:00

Аналитик оценил риск блокировки в ЕС криптовалютных транзакций из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Евросоюз технически не сможет отслеживать и блокировать криптовалютные транзакции из России, заявил в беседе с «Постньюс» аналитик Михаил Худокормов. Подобные планы европейских чиновников он назвал «сумасшедшим бредом и русофобией». По его словам, такие инициативы говорят лишь о полном непонимании принципов работы блокчейна.

Блокчейн представляет собой децентрализованную структуру, в которой отсутствует единый управляющий центр, отметил Худокормов. Сама архитектура Сети исключает возможность вмешательства в процесс подтверждения и обработки транзакций, пояснил эксперт.

По словам аналитика, ограничения могут распространяться только на централизованные площадки — например, криптобиржи или операторов, зарегистрированных в Евросоюзе. Сами же переводы в публичных блокчейн-сетях останутся независимыми от решений отдельных государств.

Ранее сообщалось, что участники криптовалютного рынка, включая известных инвесторов, не могут определить точные причины недавнего обвала биткоина и наступления «криптозимы». В начале февраля 2026 года основная криптовалюта упала почти на 20%, достигнув минимума в $60,122 тыс. (4,6 млн рублей), что на 47,6% ниже исторического максимума октября.

Европа
криптовалюты
транзакции
Россия
