Аналитик оценил риск блокировки в ЕС криптовалютных транзакций из России Аналитик Худокормов: ЕС не сможет блокировать криптовалютные транзакции из РФ

Евросоюз технически не сможет отслеживать и блокировать криптовалютные транзакции из России, заявил в беседе с «Постньюс» аналитик Михаил Худокормов. Подобные планы европейских чиновников он назвал «сумасшедшим бредом и русофобией». По его словам, такие инициативы говорят лишь о полном непонимании принципов работы блокчейна.

Блокчейн представляет собой децентрализованную структуру, в которой отсутствует единый управляющий центр, отметил Худокормов. Сама архитектура Сети исключает возможность вмешательства в процесс подтверждения и обработки транзакций, пояснил эксперт.

По словам аналитика, ограничения могут распространяться только на централизованные площадки — например, криптобиржи или операторов, зарегистрированных в Евросоюзе. Сами же переводы в публичных блокчейн-сетях останутся независимыми от решений отдельных государств.

Ранее сообщалось, что участники криптовалютного рынка, включая известных инвесторов, не могут определить точные причины недавнего обвала биткоина и наступления «криптозимы». В начале февраля 2026 года основная криптовалюта упала почти на 20%, достигнув минимума в $60,122 тыс. (4,6 млн рублей), что на 47,6% ниже исторического максимума октября.