Россия оказалась в одном из черных списков ЕС Совет ЕС включил Россию в черный список по отмыванию денег

Россия официально включена в черный список Евросоюза по отмыванию денег, сообщает пресс-служба Совета ЕС. Данное решение было принято ЕК в декабре прошлого года. Его вступление в силу произошло по так называемой процедуре умолчания.

Решение о внесении России в черный список по отмыванию денег вступило в силу 29 января после того, как на это решение не последовало возражений государств ЕС, — говорится в сообщении.

Этот черный список обязывает банки на территории Евросоюза усиливать проверки и контроль за всеми транзакциями, связанными с внесенными в него странами. Инструмент также позволяет ЕС оказывать давление на третьи страны для ужесточения их собственного финансового контроля в отношении указанных в списке государств.

Ранее Евросоюз ввел санкции против спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, журналиста ВГТРК Павла Зарубина и телеведущих Екатерины Андреевой и Марии Ситтель. Кроме того, в список попали рэпер Роман Чумаков, известный как Рома Жиган, и артист балета Сергей Полунин. Их обвинили в «реализации и поддержке действий правительства РФ» по Украине в рамках журналистской и творческой деятельности.