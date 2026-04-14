Российские моряки на полгода застряли на арестованном судне в Намибии

Экипаж судна Venus-1, в который входят 13 российских моряков, почти полгода не может покинуть корабль после ареста в Намибии, сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, у них изъяли загранпаспорта и не выплачивают зарплату. При этом еды не хватает, а топлива на борту осталось максимум на неделю.

В декабре 2025 года 15 моряков, 13 из которых — россияне, отправились на промысел в Африку через компанию Hodago Fishing и посредника Daron. Для оформления виз у них забрали загранпаспорта, пообещав выплатить зарплату по возвращении в порт. Экипаж выловил почти 600 тонн рыбы, но после разгрузки судовладелец отказался платить.

Моряки обратились в Международный союз моряков (ITF), после чего судно арестовали. Компания Hodago Fishing находится в процессе банкротства, однако процесс затягивается, и все это время экипаж вынужден жить на судне.

Ранее команда российского танкера «Арктик Метагаз», подвергшегося нападению украинских беспилотных летательных аппаратов, во главе с капитаном Андреем Зеленским возвратилась в Мурманск. У моряков состоялась встреча с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Крупный российский банк предупредил клиентов о неполадках
Исчезновение Героя РФ Асылханова: последние новости 14 апреля, подробности
Суд решил судьбу подрядчика, строившего фортификации в Курской области
«Папины дочки», Прилучный, замуж в 40 лет: как живет Мирослава Карпович
Россиянам рассказали о возможностях для учащихся, не сдавших ГИА
Садоводам дали эффективные советы, как избавиться от борщевика
Счета владеющей особняком Тимура Иванова компании заблокировали
Политолог назвал сроки урегулирования конфликта на Ближнем Востоке
Гражданин Украины получил 12 лет колонии за подготовку теракта
В РСТ назвали самые дорогие направления отдыха за рубежом
План «Ковер» введен в одном российском городе
Госдума одобрила штрафы до 2 млн рублей за нарушения правил майнинга
Назван вариант долгосрочной экономии для отдыха на южных курортах России
На «Госуслугах» запустили тренажер для подготовки к ЕГЭ
Бизнес Газманова рухнул почти на 90%
«Я — герой Украины»: Буданов бросил вызов Зеленскому
Бизнесмен Ковалев назвал мягким приговор Чекалину
Продажа дома за 345 млн, лечение в России, ВСУ: как живет Валерий Меладзе
Водитель «затормозил» и отправил автобус в кювет
Генерал назвал «значимого игрока», который постарается сорвать мир в Иране
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

