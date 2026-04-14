Российские моряки на полгода застряли на арестованном судне в Намибии

Экипаж судна Venus-1, в который входят 13 российских моряков, почти полгода не может покинуть корабль после ареста в Намибии, сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, у них изъяли загранпаспорта и не выплачивают зарплату. При этом еды не хватает, а топлива на борту осталось максимум на неделю.

В декабре 2025 года 15 моряков, 13 из которых — россияне, отправились на промысел в Африку через компанию Hodago Fishing и посредника Daron. Для оформления виз у них забрали загранпаспорта, пообещав выплатить зарплату по возвращении в порт. Экипаж выловил почти 600 тонн рыбы, но после разгрузки судовладелец отказался платить.

Моряки обратились в Международный союз моряков (ITF), после чего судно арестовали. Компания Hodago Fishing находится в процессе банкротства, однако процесс затягивается, и все это время экипаж вынужден жить на судне.

Ранее команда российского танкера «Арктик Метагаз», подвергшегося нападению украинских беспилотных летательных аппаратов, во главе с капитаном Андреем Зеленским возвратилась в Мурманск. У моряков состоялась встреча с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.