Иранские беспилотники атаковали гражданский танкер в Ормузском проливе

Беспилотники Ирана атаковали нефтяной танкер ОАЭ в Ормузском проливе

Ормузский пролив
Власти Объединенных Арабских Эмиратов выступили с резким осуждением атаки иранских беспилотников на гражданский нефтяной танкер государственной компании ADNOC, совершенной в Ормузском проливе. На странице ведомства в соцсети X отметили, что в результате инцидента обошлось без жертв и пострадавших.

ОАЭ самым решительным образом осуждают и выражают крайнее возмущение в связи с иранским террористическим нападением на танкер компании ADNOC с использованием двух беспилотников во время его прохода через Ормузский пролив, — говорится в тексте заявления.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон начинает операцию «Свобода» — военное сопровождение торговых судов, которые оказались заблокированы в Персидском заливе после закрытия и минирования Ираном Ормузского пролива. Операция начнется утром в понедельник, 4 мая, и будет носить гуманитарный характер.

После этого Военно-морские силы Ирана заявили, что воспрепятствовали попытке прохождения американских эсминцев через стратегически важный Ормузский пролив. До этого представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи отметил, что Вашингтон рискуют навсегда увязнуть в «фиктивном болоте», начиная военную операцию в акватории.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
