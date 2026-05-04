Силы ПВО сбили почти 100 дронов ВСУ за шесть часов

Силы ПВО за шесть часов ликвидировали и перехватили 90 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Нижегородской, Тульской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать беспилотниками Московский регион, уточнили в Минобороны.

В период с 09:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Утром 4 мая пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 117 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, уточнили в министерстве.