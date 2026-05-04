Бабушка, дочь и внук: три тела нашли у многоэтажки в Калининграде, детали

Тела двух женщин и ребенка нашли у многоэтажного дома в Ленинградском районе Калининграда, пишут СМИ и Telegram-каналы. Какие подробности известны о происшествии, что с ними случилось?

Тела бабушки, дочери и внука нашли под окнами многоэтажки: что случилось

Инцидент произошел 4 мая в Ленинградском районе Калининграда. Семья снимала жилье на девятом этаже многоквартирного дома. Тела 70-летней и 41-летней женщин, а также трехлетнего мальчика обнаружили на газоне около здания.

ТАСС со ссылкой на правоохранителей пишет, что пожилая женщина страдала ментальным заболеванием, она оставила предсмертную записку. Telegram-канал Mash утверждает, что записку нашли в кармане женщины.

Из публикации Telegram-канала SHOT следует, что трехлетнего мальчика могли убить. После этого, предположил источник, мать и бабушка свели счеты с жизнью.

Управление Следственного комитета по Калининградской области проводит проверку в рамках уголовного дела, утверждают СМИ.

В соцсетях появилось мнение, что история может быть не такой однозначной.

«Кто сказал, что она целенаправленно выпала? Есть официальная информация, заключение? Может, она ребенка пыталась спасти и не успела схватить бабушку или ребенка?» — пишет пользователь Михаил Владимирович.

Также в комментариях появилась женщина, чей внук ходил в детский сад с погибшим мальчиком. Она указала, что почти не знала лично погибшую семью, но бабушка выглядела обычно, не вызывала подозрений.

«Малыш с моим внуком ходил в одну группу в садике. Рыдаю не могу. Прям лицо Леши перед глазами стоит. <...> Я семью и их материальное положение не знала. Видела бабушку, она спокойно водила внука в сад, ходила на собрания. Никто не подозревал, что там шизофрения», — написала Виктория.

По информации комментаторов, трагедия произошла на ул. Липовая аллея.

Были ли еще недавно похожие случаи

2 мая два ребенка выпали из окон разных квартир в Омской области. В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что разница между инцидентами составила всего несколько часов. В первом случае восьмилетний мальчик остался под присмотром двух старших сестер, пока его мать ходила в магазин.

«Девочки отвлеклись и оставили младшего брата в комнате одного. В этот момент он, выглядывая из окна, облокотился на москитную сетку, которая не выдержала вес ребенка. Тяжесть травм усугубило падение мальчика на асфальт», — говорится в заявлении МВД.

Во втором случае трехлетний малыш также облокотился на москитную сетку. Вместе с ней ребенок выпал с высоты четвертого этажа и оказался на земле, где его нашли родители. Региональная прокуратура начала проверку. Обе семьи характеризуются положительно, на учете в органах внутренних дел не состоят.

Днем ранее на северо-западе Москвы в жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице скончался мужчина после падения с большой высоты.

В конце апреля в Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока в гимназии № 32. Девочка попросилась выйти во время занятия, но в класс больше не вернулась. Позднее СМИ со ссылкой на региональное Министерство образования сообщили, что девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии, спасти ее не удалось.

Ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали троих человек после того, как их знакомая выпала из окна пятого этажа. О происшествии в полицию сообщила прохожая, которая заметила пострадавшую у дома на Комендантском проспекте.

Прибывшие на место правоохранители нашли 34-летнюю жительницу Гатчинского района, пережившую падение. Ее экстренно госпитализировали со множественными травмами в тяжелом состоянии. Сама пострадавшая утверждает, что ее столкнули с балкона.

В квартире, откуда, предположительно, выпала женщина, находились трое: 41-летняя безработная, ранее судимая женщина, 36-летний безработный мужчина и 44-летний житель Тверской области, который также имеет судимость. Их доставили в полицию и поместили в изолятор.

