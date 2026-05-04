Стало известно, какой рыбы не хватает в московских магазинах Глава Рыбного союза Панин: в Москве на полках не хватает доступной рыбы

Рыбные полки в Москве и регионах — это два разных мира, заявил в интервью NEWS.ru председатель Рыбного союза Александр Панин. По его словам, в столице широко представлены семга и креветки, но не хватает более доступных по цене наваги и камбалы, тогда как в Мурманске торгуют треской, а на Камчатке действуют социальные проекты с доступной горбушей. Панин призвал не насаждать единую «нашу кухню», так как предпочтения жителей регионов кардинально различаются.

В Калининграде — своя рыба: балтийская килька, сельдь (салака), угорь. В Хабаровске — своя. В Мурманске на рынке — треска, пикша, зубатка, палтус и даже краб. Московская полка дорогая, там выложены семга, форель, королевские креветки — красиво, но не хватает хорошей доступной рыбы. Те же навага, корюшка дальневосточная, камбала, — сказал Панин.

По его словам, в Приморье и на Камчатке действуют социальные проекты «Доступная рыба», где местные рыбаки продают горбушу по себестоимости. Рыбный союз уже начал работать с шеф-поварами и сектором HoReCa, который работает в сфере услуг и гостеприимства, чтобы продвигать и другие виды рыб, а не только привычных лососевых, отметил Панин.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что цены на сельдь и треску не снизятся в 2026 году. Он пояснил, что эти виды рыбы в прошлом году оказались лидерами по снижению цен.