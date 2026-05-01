01 мая 2026 в 16:48

Медведев сообщил о кратном росте финансовой поддержки семей

Медведев: в России единое пособие получает девять миллионов семей

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
За последние два десятилетия охват российских семей государственными мерами финансовой поддержки увеличился в несколько раз, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В ходе выступления на форуме «Единая Россия. Есть результат!» он добавил, что ключевым достижением системы стало внедрение единого пособия, которое на сегодняшний день выплачивается уже девяти миллионам семей.

За два последних десятилетия охват семьи финансовой поддержкой вырос кратно. В числе принятых мер — единое пособие, которое теперь получают девять миллионов семей, — резюмировал Медведев.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что единое пособие, введенное в России, позволяет семьям получать государственную поддержку, начиная с ранних сроков беременности матери и до исполнения ребенку 17 лет. По ее словам, сегодня пособие получают семьи почти с 10 млн детей.

До этого в России объявили о новой мере поддержки многодетных работающих родителей. С 1 июня 2026 года они смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ. Чтобы оформить ежегодную выплату, им нужно будет подать соответствующее заявление через портал «Госуслуги».

