24 марта 2026 в 10:23

В России введут новую меру поддержки многодетных семей

Минтруд: многодетные работающие родители смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Многодетные работающие родители уже с 1 июня 2026 года смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на первого замминистра труда и социальной защиты РФ Ольгу Баталину. Чтобы оформить ежегодную выплату, им нужно будет подать соответствующее заявление через портал «Госуслуги», отделения МФЦ или в СФР.

Новая мера поддержки многодетных семей затронет более 4 млн семей и, в частности, 11 млн детей, подчеркнула Баталина. Если по итогам года семья соответствует установленным законом требованиям, она сможет подать заявление на пересчет налога с 13% до 6% — льготной ставки. Разницу в 7% вернет Социальный фонд.

На выплату смогут рассчитывать семьи с двумя и более детьми, чей средний доход на человека не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума. Получить ее вправе как родители, так и усыновители или опекуны — при условии, что они являются гражданами России.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий изымать у многодетных семей некоторые виды имущества за долги. Авторы инициативы заявили, что поправки в Гражданский кодекс РФ направлены на усиление социальной защиты многодетных мужчин и женщин и повышение уровня их правовой поддержки.

многодетные
семьи
дети
Минтруд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пострадавшим при взрыве в Севастополе оперативно окажут помощь
Миронов предложил новые меры по контролю работы ЦБ России
Спецпредставитель Путина назвал новые «центры спокойствия» в мире
Военный эксперт обвинил Запад в настраивании Средней Азии против Ирана
Поляки испугались за безопасность страны из-за войны на Ближнем Востоке
В ДНР сурово наказали наемника из Европы
Стала известна новая должность Вяльбе в объединенной федерации лыжных гонок
Адвокат назвала неочевидный способ добиться от заемщика погашения долга
Новосибирцам прислали квитанции с долгом за капремонт в 55 тыс. рублей
Европе предрекли катастрофу из-за отказа от американских ИИ-технологий
В Северной Корее впервые может появиться полиция
Четыре области Украины «погрузились во тьму»
Покупка дома обернулась для американца шокирующей находкой
В Сербии усомнились в возможности засудить НАТО за геноцид в Югославии
Дешевые корпуса для ракет начали штамповать в морском контейнере в США
Крылатые ракеты ВС РФ разносят Киев: удары по Украине 24 марта, куда попали
Экономист ответил, выгодно ли брать отпуск в апреле
Россиянам рассказали, как с 1 апреля изменится закон о рассрочке
В Турции предположили, от чего зависит окончание войны на Ближнем Востоке
Минсельхоз нашел способ поддержать российских аграриев
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

