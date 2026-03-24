В России введут новую меру поддержки многодетных семей

Многодетные работающие родители уже с 1 июня 2026 года смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на первого замминистра труда и социальной защиты РФ Ольгу Баталину. Чтобы оформить ежегодную выплату, им нужно будет подать соответствующее заявление через портал «Госуслуги», отделения МФЦ или в СФР.

Новая мера поддержки многодетных семей затронет более 4 млн семей и, в частности, 11 млн детей, подчеркнула Баталина. Если по итогам года семья соответствует установленным законом требованиям, она сможет подать заявление на пересчет налога с 13% до 6% — льготной ставки. Разницу в 7% вернет Социальный фонд.

На выплату смогут рассчитывать семьи с двумя и более детьми, чей средний доход на человека не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума. Получить ее вправе как родители, так и усыновители или опекуны — при условии, что они являются гражданами России.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий изымать у многодетных семей некоторые виды имущества за долги. Авторы инициативы заявили, что поправки в Гражданский кодекс РФ направлены на усиление социальной защиты многодетных мужчин и женщин и повышение уровня их правовой поддержки.