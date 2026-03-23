23 марта 2026 в 19:06

Путин запретил изымать у многодетных семей участки и машины за долги

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий изымать у многодетных семей некоторые виды имущества за долги, передает пресс-служба Кремля. Авторы инициативы заявили, что поправки в Гражданский кодекс РФ направлены на усиление социальной защиты многодетных мужчин и женщин и повышение уровня их правовой поддержки.

Закон дополняет перечень имущества, защищенного от изъятия по судебным решениям у должников с тремя и более детьми. Теперь в него включили земельный участок, бесплатно переданный семье в рамках социальной поддержки. Исключение также составит имущество, находящееся в ипотеке. Кроме того, согласно документу, не подлежит изъятию единственный автомобиль в семье.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил увеличить материнский капитал. Он отметил, что при нынешней стоимости жилья даже на максимальный размер капитала можно приобрести в среднем восемь квадратных метров. При этом социальная норма составляет 18 квадратных метров.

До этого член СПЧ Ольга Демичева предложила предоставлять семьям с детьми бесплатное жилье по договору социального найма. Она также высказалась за возможность приватизации имущества после рождения третьего ребенка.

