23 марта 2026 в 04:14

Маткапитал в России предложили увеличить

Рыбальченко: в России следует увеличить размер материнского капитала

Размер материнского капитала в России следует увеличивать, ориентируясь на социальную норму жилья — 18 кв. метров на человека, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его словам, модернизация программы назрела, поскольку эффективность капитала снизилась.

Если оценивать его не в рублях, а в квадратных метрах жилья, эффективность снизилась. При нынешней стоимости жилья даже на максимальный размер капитала можно приобрести в среднем 8 кв. метров. При этом социальная норма составляет 18 кв. метров, — сказал Рыбальченко.

Эксперт отметил, что до 67% семей направляют средства материнского капитала именно на улучшение жилищных условий, поэтому оценивать эффективность программы следует, прежде всего, исходя из стоимости квадратного метра. Он также считает необходимым увеличить размер материнского капитала как на второго, так и на третьего ребенка.

Ранее лидер партии »Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил разрешить тратить маткапитал на покупку отечественного автомобиля. По его словам, для многодетных семей машина — это не роскошь, а крайне важное средство передвижения.

