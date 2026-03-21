Россиянам расширили возможности для использования маткапитала В России разрешили тратить маткапитал на ипотеку от региональных МКК

Россияне смогут применять средства материнского капитала для погашения жилищных займов, выданных микрокредитными компаниями, которые принадлежат субъектам РФ, сообщает ТАСС. Речь идет об организациях, где 100% долей уставного капитала находятся в собственности региона, при этом в каждом субъекте может действовать только одна такая структура.

Маткапитал можно будет использовать для внесения первоначального взноса по займу, полученному в региональной МКК, а также для погашения основной задолженности или процентов по кредиту. Таким образом, условия приравнены к тем, которые действуют при взаимодействии с банками.

Кроме того, кабмин уточнил категорию земли, допустимую для возведения жилого дома с привлечением средств маткапитала. Вместо прежней формулировки «для ведения садоводства» теперь будет указываться «для ведения садоводства для собственных нужд».

Ранее лидер партии »Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил разрешить тратить маткапитал на покупку отечественного автомобиля. По его словам, для многодетных семей машина — это не роскошь, а крайне важное средство передвижения.