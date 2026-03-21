Россиянам расширили возможности для использования маткапитала

В России разрешили тратить маткапитал на ипотеку от региональных МКК

Россияне смогут применять средства материнского капитала для погашения жилищных займов, выданных микрокредитными компаниями, которые принадлежат субъектам РФ, сообщает ТАСС. Речь идет об организациях, где 100% долей уставного капитала находятся в собственности региона, при этом в каждом субъекте может действовать только одна такая структура.

Маткапитал можно будет использовать для внесения первоначального взноса по займу, полученному в региональной МКК, а также для погашения основной задолженности или процентов по кредиту. Таким образом, условия приравнены к тем, которые действуют при взаимодействии с банками.

Кроме того, кабмин уточнил категорию земли, допустимую для возведения жилого дома с привлечением средств маткапитала. Вместо прежней формулировки «для ведения садоводства» теперь будет указываться «для ведения садоводства для собственных нужд».

Ранее лидер партии »Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил разрешить тратить маткапитал на покупку отечественного автомобиля. По его словам, для многодетных семей машина — это не роскошь, а крайне важное средство передвижения.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о крупном штрафе за дачный туалет на участке
Россиянам стало труднее приобрести «Оземпик»
Стало известно, как смена комбрига ВСУ под Сумами отразилась на солдатах
Стало известно, на что россияне активно тратили деньги этой зимой
Умер актер из сериала «Баффи — истребительница вампиров»
Названа самая востребованная бытовая услуга у россиян
«Необязательно лететь через Дубай»: где комфортно отдохнуть в апреле у моря
«Мясорубка» в ДНР, гибель командиров ВСУ: новости СВО на утро 21 марта
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 марта: инфографика
Тела беременной матери и троих маленьких детей нашли в стиральной машине
Над Россией сбили почти 300 беспилотников за ночь
На Западе раскрыли, как один соцопрос пошатнул положение Зеленского
Раскрыт размер социальных пенсий в России после апрельской индексации
Что известно о масштабном отключении отопления в Новосибирске
«Нельзя опознать»: экс-сотрудник СБУ уличил ВСУ в осквернении тел наемников
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 марта
«Хватают прямо дома»: ТЦК изобрели новый способ поимки мужчин в Херсоне
США приступили к первой фазе извлечения нефти из стратегического резерва
Азаров раскрыл шокирующие масштабы бусификации на Украине
Украинские дезертиры стали «покупать» больничные койки, чтобы не воевать
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют
Общество

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

