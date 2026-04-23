Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 12:32

Девелопер ответил, как накопить на первоначальный взнос по ипотеке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Для первоначального взноса можно сочетать маткапитал, субсидии, накопительный счет и другие источники, рассказал «Газете.Ru» девелопер Станислав Банников. Он отметил, что минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке в 2026 году составляет 20,1%.

Во-первых, подойдут альтернативные источники: это может быть материнский капитал для закрытия части взноса или кредит под залог имеющейся недвижимости. Во-вторых, рационально воспользоваться государственными субсидиями, в том числе — региональными программами, — рассказал Банников.

Девелопер подчеркнул, что комбинирование различных методов позволит ускорить процесс накоплений. По его словам, важно соблюдать дисциплину — откладывать незапланированные доходы и следить за накопительным счетом.

Ранее финансовый эксперт Кирилл Селезнев рассказал, что российская молодежь боится брать ипотеку, так как это влияет на уровень жизни. Он обратил внимание, что это абсолютно новый этап жизни, когда нужно выбрать постоянное место и жесткую привязку к работе.

Общество
ипотеки
накопления
маткапитал
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.