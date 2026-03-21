Семьям с детьми в России предложили выдавать бесплатное жилье Член СПЧ Демичева предложила давать семьям с детьми бесплатное жилье по соцнайму

Член СПЧ Ольга Демичева предложила предоставлять семьям с детьми бесплатное жилье по договору социального найма, передает РИА Новости. При рождении третьего ребенка она считает возможным разрешить приватизацию.

Забота о родителях, забота о детях - это должно быть не на словах, а в тренде. Предоставление жилья для семей с детьми. Не в собственность, по договору социального найма. Но после рождения третьего ребенка разрешать приватизировать. Это стимул. Дети должны быть желанными. И многодетность не должна приводить к нищете, — указала Демичева.

Она отметила, что ключевая формула демографии — счастливый семейный опыт в детстве. По мнению Демичевой, создавать семьи хотят прежде всего те, кто сам был счастлив в детстве.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая рассказала, что многодетным семьям в России доступно более 60 мер поддержки. Она отметила, что часто представители таких семей недостаточно информированы о способах поддержки.

До этого лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести ежемесячную «зарплату для мам». По его словам, соответствующий законопроект планируется повторно направить в правительство РФ.