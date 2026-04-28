28 апреля 2026 в 13:45

Москвичам напомнили о льготах для многодетных семей

ДСЗН: многодетным семьям в Москве доступна компенсация на оплату ЖКУ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Многодетным семьям в Москве доступна компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 1550 рублей, пишет «Москва 24» со ссылкой на заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Екатерину Логачеву. При наличии пяти и более детей соответствующая выплата увеличивается до 3098 рублей.

При рождении или усыновлении ребенка семья может рассчитывать на выплату расходов: на первого ребенка — 8157 рублей, на второго и каждого последующего — 21 498 рублей, отметила Логачева. Если в семье одновременно рождаются трое или больше детей, дополнительно выплачивается компенсация в размере 74 121 рубля на семью.

Один из родителей может оформить дополнительные меры соцподдержки: ежемесячную компенсацию на возмещение роста стоимости продуктов — 1004 рубля на каждого ребенка до трех лет. В связи с ростом стоимости жизни можно получить компенсацию в размере 1782 рублей на ребенка, а если в семье пять и более детей — 2226 рублей. Также многодетные семьи с пятью и более детьми имеют право на выплату 2672 рублей для приобретения товаров детского ассортимента.

К началу учебного года семья может получить выплату на комплект школьной формы — 14 827 рублей. Для семей, в которых проживают 10 и более детей, предусмотрены дополнительные меры: выплата 2226 рублей на каждого ребенка, а также единовременные выплаты к Международному дню семей в размере 29 651 рубль и 44 473 рубля соответственно.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил снизить процентную ставку по ипотеке для многодетных семей до 2%. По его мнению, высокие цены на жилье и дороговизна кредитов существенно снижают спрос на новостройки.

Москва
многодетные
семьи
льготы
