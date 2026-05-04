Пьяная женщина расправилась с пожилой матерью в Подмосковье В Одинцово арестовали женщину за убийство 78-летней матери в пьяной ссоре

В подмосковном Одинцово пьяная женщина до смерти забила свою престарелую мать, сообщили в ГСУ СК по Московской области. Правоохранители задержали подозреваемую непосредственно на месте преступления.

По данным следствия, инцидент произошел 28 апреля. Обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своей 78-летней матерью и нанесла ей смертельные травмы.

В пресс-службе ведомства уточнили, что арестована 47-летняя местная жительница. Ей предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Следователи уже провели осмотр места происшествия и допросы. В главке добавили, что по делу назначены судебные экспертизы, включая судебно-медицинскую, психолого-психиатрическую и молекулярно-генетическую. Подозреваемая задержана и находится под стражей.

