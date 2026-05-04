День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 17:29

Пьяная женщина расправилась с пожилой матерью в Подмосковье

В Одинцово арестовали женщину за убийство 78-летней матери в пьяной ссоре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В подмосковном Одинцово пьяная женщина до смерти забила свою престарелую мать, сообщили в ГСУ СК по Московской области. Правоохранители задержали подозреваемую непосредственно на месте преступления.

По данным следствия, инцидент произошел 28 апреля. Обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своей 78-летней матерью и нанесла ей смертельные травмы.

В пресс-службе ведомства уточнили, что арестована 47-летняя местная жительница. Ей предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Следователи уже провели осмотр места происшествия и допросы. В главке добавили, что по делу назначены судебные экспертизы, включая судебно-медицинскую, психолого-психиатрическую и молекулярно-генетическую. Подозреваемая задержана и находится под стражей.

Ранее правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве сотрудника фирмы микрозаймов. По информации журналистов, руки жертве связали электрическим кабелем, а тело спрятали.

До этого в Бурятии Баунтовский районный суд приговорил 52-летнего местного жителя к семи годам колонии строгого режима за нападение на собутыльника с кирпичом. В июле 2025 года во время пьяной драки мужчина несколько раз ударил потерпевшего, а затем нанес ему удар кирпичом по голове.

Регионы
Подмосковье
убийства
матери
Одинцово
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе заступилось за футболиста
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.