«Пощечина от Трампа»: евродепутат разнес ЕС за покорность перед США

Евродепутат Делла Валле: ЕС получил пощечину от Трампа и не отреагировал

Дональд Трамп
Евросоюз получил пощечину от президента США Дональда Трампа и никак на нее не отреагировал, заявил евродепутат от итальянского оппозиционного «Движения пяти звезд» Данило Делла Валле. В поступившем РИА Новости заявлении парламентарий прокомментировал решение США ввести пошлины в 25% на автомобили из стран ЕС.

ЕС получает пощечину от Трампа и не реагирует. Из Еревана, где она участвует в заседании Европейского политического сообщества, [глава ЕК] Урсула фон дер Ляйен решила не комментировать пошлины в 25%, введенные на автомобили и грузовики европейского производства, что является явным нарушением и без того ужасных соглашений, подписанных в Шотландии, — заявил он.

По словам евродепутата, покорность европейских лидеров лишь играет на руку Трампу, который продолжает относиться к странам Европы как к своим колониям. Он подчеркнул, что США навязывают ЕС свою позицию по всем вопросам — от военных трат и цен на энергию до налоговой политики.

Делла Валле также добавил, что если глава Еврокомиссии не способна внушать уважение, ей стоит уступить место другим. По его словам, граждане «не могут оплачивать счета покорных лидеров».

Трамп 1 мая официально заявил о намерении повысить до 25% пошлины на автомобили, импортируемые из Европейского союза. Он написал, что решение обусловлено тем, что Брюссель не соблюдает условия ранее согласованного торгового соглашения.

