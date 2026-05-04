День Победы — 2026
04 мая 2026 в 17:03

«Взял с потолка»: в Европе удивились заявлениям Трампа о контингенте США

Euronews: Трамп назвал численность выводимых из Германии войск произвольно

Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп назвал произвольное число, говоря о численности военнослужащих, которых Вашингтон хочет вывести из Германии, сообщает канал Euronews со ссылкой на неназванного американского чиновника. По его информации, соответствующие решения не были официально согласованы.

Число 5 тыс. — это только предварительная оценка, которую Трамп взял с потолка, потому что хотел сделать демонстративный жест в рамках противостояния с [канцлером ФРГ Фридрихом] Мерцем, — сказал собеседник канала.

Другой источник также отметил, что подробности возможного вывода войск отсутствуют, поскольку конкретные параметры еще не прорабатывались. По его данным, союзники США не были заранее проинформированы о подобных планах. При этом остается неясным, какие именно подразделения могут быть затронуты и как это повлияет на оперативную готовность альянса.

Ранее стало известно, что США приняли решение вывести около 5 тыс. своих солдат с немецкой территории и уменьшить военное присутствие в Европе до показателей 2022 года. Сокращение затронет уже размещенную в ФРГ бригадную группу, а также отменяет передислокацию батальона с системами дальнего радиуса действия.

