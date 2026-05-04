В России признали технологическое отставание отечественной рыбопереработки

Российская рыбопереработка технологически отстала от мировых лидеров на 5–10 лет и не может конкурировать даже с Китаем, где продукция дешевле и красивее за счет автоматизации, заявил в интервью NEWS.ru председатель Рыбного союза Александр Панин. Чтобы обеспечить россиян качественным товаром и выйти на экспорт не с сырьем, а с готовой продукцией, нужен технологический рывок, уверен он.

Российская рыбопереработка технологически очень отстала от мировых лидеров. Если посмотреть, что лежит на полках мировых магазинов и что у нас, — мы отстаем лет на пять — семь, а то и на 10. Именно поэтому мы слабы на внешних рынках с готовой продукцией — в отличие от мясников и переработчиков птицы, которые хорошо экспортируют благодаря высокому уровню технологического оснащения. Рыбопереработке необходим технологический рывок, — сказал Панин.

Он добавил, что при таком сценарии российскому потребителю можно будет предложить более приятный товар, а на экспорт пойдет не сырье из минтая, а продукция глубокой переработки, с которой страна станет конкурентоспособнее. По словам эксперта, в отечественной отрасли велика доля ручного труда, и это бич рыбопереработки в РФ.

Для автоматизации нужны деньги, а денег нет. Поэтому либо ждать снижения ставки, либо нужны субсидированные кредиты на возмещение капитальных затрат. Пока таких программ нет, — признал Панин.

Он заявил, что представители отрасли понимают ситуацию в стране, поэтому не ропщут и не просят, а спокойно выполняют свою задачу сами. При этом глава Рыбного союза выразил надежду, что по мере стабилизации внешнеполитической ситуации они вернутся к вопросу о необходимости особого внимания к рыбной отрасли. Тогда задачи правительства будут решаться более эффективно, резюмировал Панин.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что цены на сельдь и треску не снизятся в 2026 году. Он пояснил, что эти виды рыбы в прошлом году оказались лидерами по снижению цен.