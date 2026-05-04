День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 18:12

Эксперт рассказал, какой должна быть идеальная рыбная полка

Глава Рыбного союза Панин: рыбная полка должна быть разнообразной

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Рыбная полка в России должна быть разнообразной с учетом региональных предпочтений — от консервов до охлажденной рыбы, заявил в интервью NEWS.ru председатель Рыбного союза Александр Панин. По его словам, ассортимент должен включать соленую, копченую, замороженную и охлажденную рыбу, хотя с последней возникают сложности из-за логистики.

Рыбная полка должна быть разнообразной с учетом региональных предпочтений и по ассортименту, и по форматам предложения: консервы, соленая, копченая, охлажденная, замороженная. С охлажденной рыбой сложно из-за логистики, но объемы ее продаж растут — людям нравится, что она предподготовлена, почищена, ее не надо дефростировать, она свежая, с блестящими глазами, приятно пахнет, – сказал Панин.

По его словам, некоторые приморские регионы, например Мурманск, Сахалин, Камчатка и Приморский край, реализуют социальные проекты «Доступная рыба». Местные рыбаки в рамках соглашений с региональными властями или по собственной инициативе продают определенный объем рыбы местному населению по себестоимости и даже ниже, добавил Панин.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что цены на сельдь и треску не снизятся в 2026 году. Он пояснил, что эти виды рыбы в прошлом году оказались лидерами по снижению цен.

Экономика
Россия
рыба
ассортимент
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Окружение Мбаппе заступилось за футболиста
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.