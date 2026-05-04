Эксперт рассказал, какой должна быть идеальная рыбная полка

Рыбная полка в России должна быть разнообразной с учетом региональных предпочтений — от консервов до охлажденной рыбы, заявил в интервью NEWS.ru председатель Рыбного союза Александр Панин. По его словам, ассортимент должен включать соленую, копченую, замороженную и охлажденную рыбу, хотя с последней возникают сложности из-за логистики.

Рыбная полка должна быть разнообразной с учетом региональных предпочтений и по ассортименту, и по форматам предложения: консервы, соленая, копченая, охлажденная, замороженная. С охлажденной рыбой сложно из-за логистики, но объемы ее продаж растут — людям нравится, что она предподготовлена, почищена, ее не надо дефростировать, она свежая, с блестящими глазами, приятно пахнет, – сказал Панин.

По его словам, некоторые приморские регионы, например Мурманск, Сахалин, Камчатка и Приморский край, реализуют социальные проекты «Доступная рыба». Местные рыбаки в рамках соглашений с региональными властями или по собственной инициативе продают определенный объем рыбы местному населению по себестоимости и даже ниже, добавил Панин.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что цены на сельдь и треску не снизятся в 2026 году. Он пояснил, что эти виды рыбы в прошлом году оказались лидерами по снижению цен.