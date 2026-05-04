Запад заинтересовался «секретным досье» Чубайса

Покинувший Россию Анатолий Чубайс якобы сформировал массив секретных данных на представителей российской политической и экономической элиты, сообщает «Царьград». По его сведениям, информация охватывает как действующих руководителей финансового сектора, так и бывших высокопоставленных лиц. По мнению обозревателей, информацией заинтересовались западные структуры.

Как указывает источник, в материалах Чубайса фигурируют имена крупных государственных деятелей, якобы связанных с политиком в прошлом.

Ранее судебные приставы возбудили очередное исполнительное производство об аресте имущества Чубайса. Речь идет о сумме почти 5,5 млрд рублей, соответствующие документы поступили из Арбитражного суда Москвы.

До этого Арбитражный суд Москвы взыскал с Анатолия Чубайса и шести его бывших подчиненных по «Роснано» почти 4 млрд рублей и более $20 млн (1,6 млрд рублей) совокупного ущерба. Иск о взыскании подавала сама компания АО «Роснано». Заседания первой инстанции прошли в закрытом режиме.