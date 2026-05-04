Внучка королевы Елизаветы II поделилась радостной новостью

04 мая 2026 в 18:52

Внучка королевы Елизаветы II объявила о третьей беременности

Внучка королевы Елизаветы II объявила о третьей беременности

Принцесса Евгения Принцесса Евгения Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Внучка королевы Елизаветы II, британская принцесса Евгения, официально сообщила о своей третьей беременности, заявили представители Букингемского дворца. Ожидается, что новый член королевской семьи появится на свет уже этим летом.

После рождения малыш займет 15-е место в официальной очереди на британский престол. Король Карл III также выразил личную поддержку своей племяннице и ее мужу, добавив, что он «в восторге». При этом в заявлении не было ни слова о бабушке и дедушке ребенка — опальном принце Эндрю и его супруге Саре Фергюсон. Представители Букингемского дворца также сообщили, что сыновья пары, пятилетний Август и двухлетний Эрнест, «очень рады» появлению в семье младшей сестры или брата.

Ранее стало известно, что покойная британская королева Елизавета II разочаровалась в своем решении сделать публичной для телекамер жизнь монархов, утверждает RadarOnline. По информации журналистов, именно это привело к резкому росту интереса к членам королевской семьи у таблоидов.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
